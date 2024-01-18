Son dönemlerde sokağa atılan evcil hayvan sayısı arttı

Eskişehir’de yaşayan hayvansever Öznur Uluçam, sokaklardaki tasmalı hayvan sayısının arttığını söyleyerek, vatandaşlardan evcil hayvanlarını dışarıya atmak yerine sahiplendirmelerini istedi.

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Son günlerde Eskişehir’de sokağa terk edilen hayvan sayısının arttığı gözlemleniyor. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir suç olarak değerlendirilen evcil hayvanların sokağa terk edilmesi durumu hayvanseverlerin de tepkisini topluyor. Sokakta gördükleri tasmalı hayvanları kendi çabasıyla koruma altına alan vatandaşlar, soğuk kış şartlarında başlarına bir şey gelmemesi için pati dostlarına sosyal medya üzerinden sıcak yuvalar bulmaya çalışıyor. Evcil hayvanlarını sokağa atan vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulunan hayvansever Öznur Uluçam ise, ev ortamında yetişen hayvanların sokak şartlarına uyum sağlayamayacağına dikkat çekerek sahiplendirme ilanları açılmasının önemine vurgu yaptı.

“Bu kediler bir heves uğruna alınıyor, daha sonra sokağa atılıyor”

Eskişehir’de yaşayan hayvansever Öznur Uluçam, sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarında sürekli tasmalı kedilerle karşılaştıklarını söyledi. Soğuk kış şartlarında sokağa terk edilen hayvanların zor günler geçirdiğini ifade eden Uluçam, “Bu kediler bir heves uğruna alınıyor, daha sonra bakamayacağını anlayanlar onları sokağa bırakıyor. Bizim sokakta da 2 tane tasmalı kedi vardı, onları aldık ve daha sonra kendimiz zar zor sahiplendirdik. Vatandaşlar bakamayacaklarsa lütfen kedi almasın. Son zamanlarda sokağa bırakılan kedi sayısı çok arttı. Çocukları sevindirmek için bir heves uğruna alıyorlar. Bu hayvanların neden böyle günahına giriliyor? Hayvanlar açısından da zor. Onlar ev ortamına alıştıkları için dışarıda yapamıyorlar, hayatlarını idame ettiremiyorlar. Ayrıca sahiplendirmesi çok zor. Şu anda küçük yavru kedileri bile alanlar yok. Bir de mama fiyatları çok yüksek olduğu için vatandaşlar hayvan beslemiyor” dedi.

“Sizin sokağa attığınız hayvanları biz sahiplendirmeye uğraşıyoruz”

Ev ortamına alışan çoğu hayvanın sokak şartlarında yaşayamadığını belirterek sözlerine devam eden Uluçam, “Çünkü onlar sokağı bilmiyorlar. Ya araba çarpıyor ya da köpek parçalıyor. Aç kalıyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Evde büyüyen bir kedi sokağa alışamaz, yapamaz. Ama her zaman sokakta bulunan bir kedi yine hayatını idame ettirebilir. Mesela arabadan ve köpekten kaçabilir. Böyle sokağa atacaklarsa hiç sahiplenmesinler. Barınaklara verenler de oluyor ancak oralar biraz sıkıntılı. Buradan o vatandaşlara sesleniyorum, sizin sokağa attığınız hayvanları biz koruma altına alıp sahiplendirmeye uğraşıyoruz. En azından atmadan önce biraz sahiplendirmeye çalışın. Bu konuda sosyal medyadaki hayvan sever gruplarını kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.