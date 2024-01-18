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Gaziantep'te kaçakçılara 'sis' operasyonu

Gaziantep'te kaçakçılara 'sis' operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere operasyon başlatıldı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'sis' operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 farklı adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Sis operasyonunda M.M., H.B., S.D., B.G., M.A., H.H.Ç. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 4 bin 189 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet cep telefonu ve 1 adet hesap defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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