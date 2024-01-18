Melih Gökçek'in zor günü! 'Siyasi kanlısı' bugün resmen aday gösteriliyor! Toplantıya katılacak mı?

Bugün Melih Gökçek'in hayatındaki en zor günlerden birisi olacak. Siyasi hayattaki kanlılarından Turgut Altınok AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilecek. Gökçek'in şu ana kadar AK Parti adaylarıyla ilgili hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16'sı büyükşehir ile 47 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ankara’da Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a rakip olarak sahana inecek.

Osman Gökçek anketleri...

Bugün Melih Gökçek'in hayatındaki en zor günlerden birisi olacak. Geçmiş yıllarda Turgut Altınok'la giriştiği kavgalarla adından sıkça söz ettiren Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'i Ankara Büyükşehir Adayı yapmak için yoğun kulis faaliyetleri yürütmüş, anketler yaptırıp paylaşmıştı. O anketlerde Osman Gökçek birinci çıkmıştı.

Altınok'un kızının beğenileri...

Turgut Altınok'un aday olarak öne çıkması üzerine sosyal medyada Altınok'un kızının sosyal medyadaki beğenileri gündem yapılmış ve bunun arkasında da Melih Gökçek ekibinin olduğu iddia edilmişti. Tüm bunların ardından suskunluğa bürünen Melih Gökçek, o suskunluğunu korurken, şu saate kadar AK Parti adaylarıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

Aday toplantısına gidecek mi?

Melih Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara adayı olarak Turgut Altınok'u ilan edeceği Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezindeki aday tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Gökçek'in Mansur Yavaş'a karşı Turgut Altınok'a sosyal medya üzerinden destek verip vermeyeceği de merak ediliyor.