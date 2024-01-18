Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği son 16 turunda maç programı belirlendi.

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Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.

Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

Türk temsilcilerinin son 16 turundaki maç programı şöyle:

1. hafta

23 Ocak Salı

Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife

Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas

24 Ocak Çarşamba

Unicaja-TOFAŞ

2. hafta

30 Ocak Salı

Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon

31 Ocak Çarşamba

TOFAŞ-SIG Strasbourg

Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka

3. hafta

6 Şubat Salı

MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray

7 Şubat Çarşamba

TOFAŞ-Cholet

Pınar Karşıyaka-Peristeri

4. hafta

5 Mart Salı

Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn

6 Mart Çarşamba

Cholet-TOFAŞ

Peristeri-Pınar Karşıyaka

5. hafta

12 Mart Salı

Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg

13 Mart Çarşamba

TOFAŞ-Unicaja

Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka

6. hafta

19 Mart Salı

Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav

SIG Strasbourg-TOFAŞ

20 Mart Çarşamba

JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas