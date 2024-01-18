10 çiftten birinde kısırlık görülebiliyor!

Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım: Kısırlık nedenleri kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir. İnfertilite tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili teknik ise tüp bebektir.

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Her 10 çiftten birinde infertilite görülebildiğini belirten Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, “Kısırlık nedenleri kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir. 35 yaşından küçük kadınlarda 1 yıl içinde, 35 yaşından büyük kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmaması kısırlık olarak tanımlanır. İnfertilite tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili teknik ise tüp bebektir. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir” dedi.

Her 10 çiftten birinde infertilite olarak da bilinen kısırlığın görülebildiğini ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Yıldırım, ”İnfertilite nedenlerinin kadına, erkeğe bağlı ve her ikisi kaynaklı olabileceği gibi, bazen de hiçbir sebep olmaksızın görülebilir.35 yaşından küçük kadınlarda 1 yıl içinde, 35 yaşından büyük kadınlarda ise 6 ay içinde gebelik oluşmaması kısırlık olarak tanımlanır. Ancak belirtilen bu süreler içinde eğer gebelik oluşmadıysa mutlaka infertilite uzmanı tarafından hem kadın hem de erkek değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Hem anne hem baba adayı incelenmeli

Kısırlık tanısı alan çiftlere uygulanan en etkili tekniğin tüp bebek tedavisi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti: "Tüp bebek tedavisi, kadından alınan yumurta ile erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi sonrasında elde edilen embriyonun 3-5 günlük takibinden sonra anne adayının rahminin içine yerleştirilmesidir. Kısırlık nedeniyle kliniğe başvuran çiftlerden ilk görüşmede çiftlerin detaylı öyküsü alınır. Ardından anne adayına jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılır. Bu muayene ile anne adayının yumurtalık rezervi, rahimi ve rahim ağzı değerlendirilir. Kısırlığın sebeplerini ortaya koyabilmek için gerekli testler konusunda bilgi verilir. Anne adayının rahim filmi istenir. Baba adayından semen analizi istenir. Tüm bu testler ile amaç kısırlık nedenlerini belirlemektir."

Kişiye özel tedaviler uygulanır

Doç. Dr. Yıldırım, şu durumlarda tüp bebek tedavisinin önerildiğini açıkladı: "Geçirilmiş ameliyatlara, dış gebeliğe, yumurtalık iltihabına bağlı olarak tüpler tıkanabilir. Bu durumda tüp bebek yöntemini öneriyoruz. Yumurta rezervi azalmışsa, çikolata kisti yani endometriozis durumu varsa, daha önceki standart tedavilerle gebelik elde edilemediyse de tüp bebek uygulanabilir. Ayrıca erkekte azospermi (hiç sperm olmaması) veya şiddetli oligoastenoteratazoospermi (total ileri hareketli sperm sayısı 5 milyonun altında ise), eşlerden birinde talasemi yani Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ya da hemofili gibi genetik geçişli hastalık olması durumunda öneriyoruz. Öte yandan Hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalıklardan eşi korumak veya kanser tedavisi öncesinde tüp bebek uygulanabiliyor. Tüp bebek tedavisine başlarken, çiftler için en uygun olan tedavi şekli belirlenir. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu gebelik elde etme oranları artmaktadır. Tüp bebek tedavisine anne adayının, mensinin ikinci veya üçüncü günü başlanılmakta ve tedavi süresi hastaya göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 2-2,5 hafta sürmektedir."