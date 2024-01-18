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Barış Yarkadaş: CHP’deki "değişim" kadınlara yine uğramadı…

Barış Yarkadaş: CHP’deki "değişim" kadınlara yine uğramadı…

Yerel seçime artık kısa bir zaman kaldı. Partilerin aday çalışmaları tam gaz devam ediyor. Barış Yarkadaş bugün kaleme aldığı yazısında, CHP'deki duruma değindi ve "Kadın adaylara yine hiç şans verilmemesini dile getirmek istiyorum. CHP MYK ve PM bugüne kadar 595 belediye başkan adayını açıkladı. Ve ne yazık ki; bu adaylardan sadece 50’si kadın…" ifadelerini kulllandı.

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CHP'nin yeni yönetiminin en önemli sınavını 31 Mart yerel seçimlerinde vereceğini belirten Tv100 yazarı Barış Yarkadaş, herkesin 'nasıl bir değişim olacak' sorusuna yanıt aradığını belirtti.

"Zira; aslına bakarsanız değişen pek bir şeyin olmadığı da gün gibi ortada…" ifadelerini kullanan Yarkadaş, şunları kaydetti:

CHP’nin yeni yönetimi de o çok eleştirdikleri “aday belirleme’’ yönteminin aynısını uyguluyor. Adaylar genel olarak “eş, dost, akraba’’ kontenjanından belirleniyor.

Bunun aksini söyleyebilecek tek bir kişi bile yoktur…

Bu ayrı bir yazı konusu…

Ben bugün CHP’de neyin değişip neyin değişmediği konusunu değil, kadın adaylara yine hiç şans verilmemesini dile getirmek istiyorum.

CHP MYK ve PM bugüne kadar 595 belediye başkan adayını açıkladı.

Ve ne yazık ki; bu adaylardan sadece 50’si kadın…

Açıklanan kadın aday sayısının oranı ise yalnızca yüzde 8,4.

Demek ki; ‘’değişim’’ kadınlara pek uğramamış…

Yarkadaş bir sonra kaleme alacağı yazıda CHP’li bir kadın adaydan gelen mektuba yer vereceğini belirtti.

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