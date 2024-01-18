Yolda kalan otomobil iş makinası ile kurtarıldı

Erzurum’un Tekman ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Yoldan kayan otomobil iş makinası desteği ile kurtarıldı.

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Erzurum - Tekman karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Taziye ziyareti için Çatak Mahallesine giden vatandaşlar yolda kaldı. Şarampole kayan otomobil Tekman Belediyesine ait iş makinasının yardımıyla kurtarıldı. İş makinasına bağlanarak çekilen otomobil yola çıkarıldı. Karla mücadele ekipleri Erzurum-Tekman ve bağlı mahallelerin yollarını açmak için seferber oldu.