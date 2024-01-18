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Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar...

Haftanın yeni işlem gününde altın fiyatları araştırılıyor. Gram altında, çeyrek altında yükseliş devam ediyor mu? Altın 2023 yılında yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1943 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Altın onsu

Dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, bugün gelen tepki alışlarıyla 2 bin 12 dolara çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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