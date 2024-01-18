BIST 8.093
DOLAR 30,14
EURO 32,90
ALTIN 1.950,03
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi

Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağları, adrenalin tutkunu dağ kayağı yapanların yeni gözde adresi oldu.

Abone ol

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu. Karla kaplı olan Munzur’un Erzincan’a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.

Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti. Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi. Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliler zamma isyan etti: Bu yaşam değil ölüm ücreti
Emekliler zamma isyan etti: Bu yaşam değil ölüm ücreti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bulundu
Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bulundu
Kısa vadeli dış borç stoku kasımda yükseldi!
Kısa vadeli dış borç stoku kasımda yükseldi!
Otomobil köprü bariyerine çarptı: 2 kişi öldü!
Otomobil köprü bariyerine çarptı: 2 kişi öldü!
Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı
Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı
NBA'de Alperen Şengün'ün double double'ı galibiyete yetmedi! Houston Rockets, New York Knicks'e yenildi
NBA'de Alperen Şengün'ün double double'ı galibiyete yetmedi! Houston Rockets, New York Knicks'e yenildi
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht
Yem kapmak için birbiriyle yarışan güvercinler görsel şölen oluşturdu
Yem kapmak için birbiriyle yarışan güvercinler görsel şölen oluşturdu
Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar...
Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar...
Ardahan’da yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
Ardahan’da yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü
El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu
El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu