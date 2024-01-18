NBA'de Alperen Şengün'ün double double'ı galibiyete yetmedi! Houston Rockets, New York Knicks'e yenildi

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldiği New York Knicks'e 109-94'lük skorla yenildi. Maçta 40 dakika süre alan Alperen 18 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 4 blok ve 1 top çalma ile oynadı

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NBA normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı New York Knicks'e 109-94'lük skorla mağlup oldu. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Houston'da Fred VanVleet 24 sayı, 12 asistle double double yaparken, 40 dakika parkede kalan Alperen ise 18 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 4 blok ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Ligdeki 24. galibiyetin elde eden New York'ta ise Julius Randle 31 sayı, 8 ribaund, Jalen Brunson 30 sayı, 7 asist ve OG Anunoby de 15 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyete katkı verdi.

Boston'dan üst üste 3. galibiyet

Boston Celtics, sahasında mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 117-98 mağlup etti ve üst üste 3, toplamda 32. galibiyetini kazandı. Jayson Tatum 24 sayı, 5 ribaund, Jrue Tatili 22 sayı, 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezonki 33. mağlubiyetini alan San Antonio'da Victor Wembanyama 27 sayı, 5 ribaund, Devin Vassell da 21 sayı, 7 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Cedi Osman da 12 dakika parkede kaldı ve 2 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile katkı verdi.

Utah Jazz - Golden State Warriors karşılaşması, Golden State Yardımcı Antrenörü Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı ertelendi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 117 - Minnesota Timberwolves: 124

Boston Celtics: 117 - San Antonio Spurs:98

Atlanta Hawks: 106 - Orlando Magic: 104

Toronto Raptors: 121 - Miami Heat: 97

New York Knicks: 109 - Houston Rockets: 94

Cleveland Cavaliers: 135 - Milwaukee Bucks: 95

New Orleans Pelicans: 132 - Charlotte Hornets: 112

Los Angeles Lakers: 127 - Dallas Mavericks: 110

Portland Trail Blazers: 105 - Brooklyn Nets 103