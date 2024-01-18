Emekliler zamma isyan etti: Bu yaşam değil ölüm ücreti

Yapılan zam ile açlık sınırının altında kalan emekli aylıklarına sendikalardan tepki geldi. 2000 sonrası için intibak çıkarılmadan sorunların düzenlenmeyeceğini belirten sendika temsilcileri, "Bu emekliye yaşam değil ölüm ücretidir. Bu 16.2 milyon emekliye verilen maaş zammı değil sadakadır. Biz emekliler sadaka kültürüne alışmayacağız." dedi.

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İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışının yüzde 37.56’da kalmasına gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece kabine toplantısı sonrası ilave yüzde 5 zam yapıldığını açıkladı. İlave zam ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.

Yaratılan beklentiye rağmen çok düşük kalan yüzde 5 zam emekliler arasında tepkiye yol açtı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, en düşük aylıkların 10 bin liraya tamamlanması uygulamasının doğru bir yöntem olmadığını dile getiren TÜED Sosyal Güvenlik Uzmanı Namık Tan, "Tamamlamak ne demek? Emeklinin gerçek aylığını iyileştirin. Bu tür seçenekler prim gün sayıları daha fazla olan daha yüksek prim ödeyenlere haksızlık. Emekliler sistemin kurbanı. 2000 sonrası için intibak çıkarılmadan, aylık hesaplama sistemi değiştirilmeden bu sorunlar çözülmez. Şu anda yapılan günü kurtarmaktır." dedi.

Zam değil, sefalet ücreti"

Açıklanan oranları "Zam değil, sefalet ücreti" şeklinde tanımlayan DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise, "Kök aylıkları 5 bin 300 lira ile 7 bin lira arasında olan 4.5 milyondan fazla emekli vardı. Şimdi 6-6.5 milyon emekli 10 bin lira aylık alacak." dedi.

Dul ve yetim aylıklarının ise daha düşük olduğuna işaret eden Kalender, "Onlar yüzde 75’ini alabiliyor. Aylıkları 10 bin liranın altında kalacak. 4.5 milyon dul ve yetim aylığı alan var. Bu nasıl emekliler yılı? Bize 'Ölün, hem yüksünüz hem külfetsiniz' diyorlar." diye konuştu.

Zam oranını yorumlayan Birleşik Emekliler Sendikası da kök aylıklara dikkat çekti. Açıklanan zamla en düşük aylıklarda kök aylığın 7 bin 843 liraya çıkarıldığını belirten sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Asıl sıkıntı ise Cumhurbaşkanı temmuz ayında da yüzde 42.6’lık artışın yansıtılacağını açıklaması. Bu hesaba göre temmuz ayı itibarıyla 2025 Ocak ayına kadar emekli maaşı 11 bin 184 lira olacak. Emekliye yaşam değil ölüm ücretidir. Bu 16.2 milyon emekliye verilen maaş zammı değil sadakadır. Biz emekliler sadaka kültürüne alışmayacağız."