Antakya'da bir evde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü

Hatay Antakya ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede eve yayılmasıyla birlikte içeride bulunan 2 vatandaş yoğun dumandan etkilendi. Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden itfaiye ekipleri, etkili ve koordineli çalışmaları sayesinde yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun dumanın etkilediği 2 vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi küle çevirmeden söndürüldü.