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Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü görüntülendi

Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü görüntülendi

Kastamonu’da avlamak istedikleri geyiği kovalayan kurt sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, Küre Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Ağlı-Kastamonu karayolunda seyir halindeyken önlerine yaban geyiği, hemen ardından kurt sürüsü çıktı. Yaban geyiğini kovalayan kurt sürücüsü ekip tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde geyiğin asfalt yola çıktığı, arkasından da kurt sürüsünün koştuğu görülüyor. Yaban geyiği ayaklarıyla kurtları uzaklaştırmak isteyerek hızla yoldan geçiyor. Daha sonra geyik ve kurt sürüsü uzaklaşarak gözden kayboluyor.

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