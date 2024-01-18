Evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi!

Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra bir gün sonra polise teslim olarak suçunu itiraf eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Selvi G'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık M.B. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede M.G'nin Kırklareli'nde cinayeti işledikten sonra Tekirdağ'a kaçtığı ve bir gün sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği anlatıldı.

Maktulün otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, rapora göre maktulün 13 ayrı yerinden bıçaklandığı, buna bağlı olarak iç organ yaralanması, iç kanama ve büyük damar kesikleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

M.B'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına şubat ayında başlanacak.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Olaydan bir gün sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis merkezine giderek işlediği cinayeti itiraf eden şüpheli, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Ekipler, şüphelinin itirafı üzerine evde yaptığı incelemede Selvi G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.