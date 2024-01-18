BIST 8.093
DOLAR 30,14
EURO 32,90
ALTIN 1.950,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi!

Evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi!

Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra bir gün sonra polise teslim olarak suçunu itiraf eden sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Selvi G'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık M.B. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede M.G'nin Kırklareli'nde cinayeti işledikten sonra Tekirdağ'a kaçtığı ve bir gün sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiği anlatıldı.

Maktulün otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, rapora göre maktulün 13 ayrı yerinden bıçaklandığı, buna bağlı olarak iç organ yaralanması, iç kanama ve büyük damar kesikleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

M.B'nin "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına şubat ayında başlanacak.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Olaydan bir gün sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis merkezine giderek işlediği cinayeti itiraf eden şüpheli, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Ekipler, şüphelinin itirafı üzerine evde yaptığı incelemede Selvi G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 3 aylık bebeğin ölümü kahretti! Emdiği süt, nefes borusuna kaçtı
Bursa'da 3 aylık bebeğin ölümü kahretti! Emdiği süt, nefes borusuna kaçtı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kulis... Erdoğan, Fatih Erbakan'a "İstanbul ve Ankara adayını hemen açıklama biraz bekle" dedi...
Kulis... Erdoğan, Fatih Erbakan'a "İstanbul ve Ankara adayını hemen açıklama biraz bekle" dedi...
Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
Emekliler zamma isyan etti: Bu yaşam değil ölüm ücreti
Emekliler zamma isyan etti: Bu yaşam değil ölüm ücreti
Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bulundu
Fethiye'de kaybolan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bulundu
Kısa vadeli dış borç stoku kasımda yükseldi!
Kısa vadeli dış borç stoku kasımda yükseldi!
Otomobil köprü bariyerine çarptı: 2 kişi öldü!
Otomobil köprü bariyerine çarptı: 2 kişi öldü!
Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı
Hakkari Çukurca yolunda heyelan, yol ulaşıma kapandı
NBA'de Alperen Şengün'ün double double'ı galibiyete yetmedi! Houston Rockets, New York Knicks'e yenildi
NBA'de Alperen Şengün'ün double double'ı galibiyete yetmedi! Houston Rockets, New York Knicks'e yenildi
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht
Yem kapmak için birbiriyle yarışan güvercinler görsel şölen oluşturdu
Yem kapmak için birbiriyle yarışan güvercinler görsel şölen oluşturdu