İYİ Parti Ankara İstanbul adayları için tarih netleşti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partinin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarının, şubatın ilk haftası açıklanmasının planlandığını söyledi. Akburak, İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararının ardından yapılan anketlerde oyların yükselişte olduğunu açıkladı.

Akburak, bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burak Akburak, bugün itibarıyla 11 büyükşehir, 16 il, 169 ilçe ve 19 beldede belediye başkan adaylarını açıkladıklarını aktardı.

Teşkilat Başkanlığının çalışmalarına değinen Akburak, bu kapsamda 35 şehrin muhtarıyla görüşerek, halkın taleplerini aldıklarını, en çok gündeme gelen konulardan birinin uyuşturucu sorunu olduğunu belirtti. Akburak, "Aileler bundan çok muzdarip. Türkiye'de çok büyük bir uyuşturucu problemi var. Seçim beyannamemizi hazırlarken bunlara yer verdik. Yerel yönetimler vizyon belgemizde de o bağlamda çalışmalar yaptık." dedi.

Anketlerde 2 puan artış

Akburak, İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararının ardından yapılan anketlerde oyların yükselişte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimine göre 1,5 puan, kimine göre 2 puan artış. Biz de çevremizden görüyoruz. Üçüncü yol denkleminde AK Parti kaybediyor, analiz ederseniz anlayacaksınız. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Bizim derdimiz ne AK Parti ne CHP, bizim derdimiz kendimiziz. Biz o flulaşmış parti görüntüsünden, CHP yanında yedek güç, birlik gibi durma pozisyonuna karşıyız. Vatandaşa istediği olanağı sağlamış oluyoruz. 'Bakın kadrolarımızla, düşüncelerimizle buradayız' diyoruz. Bu bizim için bir avantaj, diğer siyasi partiler için dezavantaj. İYİ Parti'nin oylarıyla ilgili özellikle Anadolu, Trakya ve Ege'de bir teveccüh olduğunu anlayacaksınız."

Akburak, partinin "3 faz" şeklinde yürüteceği, adaylar ile partinin temel hedefleri ve iyi belediyeciliğinin anlatılacağı seçim kampanyasının birinci fazının bir hafta veya 10 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

"Ordu'yu alacağız"

İYİ Parti'nin oy alma potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Akburak, "Anadolu'nun birçok ilçesinde çok değişik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz bunu söyleyebilirim. Ordu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Biz Ordu'yu alacağız, böyle görüyoruz. Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'den adaylığı, aday olmak isteyip olamayan birçok kişiyi cesaretlendirdi. Adana'da çok iyi oy alabileceğimizi düşünüyoruz, hatta alabiliriz." diye konuştu.

Akburak, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görüşmelerin devam ettiğini, ancak uzun sürmeyeceğini belirterek, "Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe başkanları da o kadar önemli. İstanbul'da hemen hemen tüm ilçe adaylarımız belli. İstanbul'da iddialı olduğumuz ilçeler var. Ankara'da 2 tane var." ifadesini kullandı.

Her kesimin aday verebileceği profil

İYİ Parti'nin, İstanbul ve Ankara adayının profiline ilişkin bir soru üzerine Akburak, her kesimin oy verebileceği bir aday profilinin herkesin önünü açacağını anlattı. Akburak, "Siyasette mesafe almadan önce kale almanız lazım. Günü kazanmadan geleceği kazanmazsınız. 22 yıllık güçlü bir iktidara karşı yol yürüyeceğiz. Siyasi tarihin en eski partisine karşı yol yürüyeceğiz. Akşener, isteseydi cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz mıydı? Niye bu yolu yürüyor? Bizim bu sarmaldan kurtulmamız lazım. Bu ülkede hem AK Parti hem CHP üzerinden siyaset yapılmamalı. Bu yolu İYİ Parti açmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ve Ankara adayı en geç iki hafta içinde açıklanacak

İstanbul ve Ankara adayının açıklanma tarihine ilişkin soruya ise Akburak, "En geç 2 hafta içinde açıklanacak. Şubatın başında açıklarız. Aday tanıtım lansmanı Ankara'da olacak. Şubatın başında, ilk haftası İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanması planlanıyor. Lansman da şubat ayının ikinci haftası gibi olur." yanıtını verdi.

- "Bize teveccüh gösterileceğini düşünüyorum"

Her hafta anket yaptırdıklarını ve İYİ Parti'nin oylarının her yerde yükseldiğini vurgulayan Akburak, "Hem İstanbul hem Ankara, Türkiye'nin her yerinden çıkaracağımız adayların yüzde 10'dan yukarı oy alacağını düşünüyorum. Bana göre, millet çok kritik bir seçimde İYİ Parti'ye sahip çıkacak, birçok adayımıza destek verecek. Türkiye'nin birçok yerinde bize teveccüh gösterileceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin başarılı olması 2028 için çok önemli. 2028'de olası bir iktidar değişikliği, vatandaşın böyle bir talebi varsa İYİ Parti'yi bu seçimde yüksek oyla çıkarmalıdır." görüşünü paylaştı.

AK Parti seçmeninin oy verebileceği partinin İYİ Parti olduğunu ifade eden Akburak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Önümüze bakıyoruz. 31 Mart'ta ne olacağını göreceğiz. Bu bir risk ama göze alıyoruz. Bu seçimlerde çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kendimize yüzde 10 çıta koyduk. Nevşehir'de çok iddialıyız göreceksiniz. Isparta'yı özellikle takip edin, Antalya'yı, Kırklareli'ni, Uşak'ı takip edin. Çanakkale adayımız inanılmaz başarılı, kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Birçok ilçede de çok iddialıyız."

Akburak, adayların yüzde 80'inin netleştiğini, şubatın ilk haftasına kadar bunların açıklanacağını söyledi.

"Önümüze bakıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasına ilişkin soruları ise Akburak, şöyle yanıtladı:

"Oturmaya niyetimiz yoktu fakat Ekrem Bey ile Mansur Bey bir formülle geldiler. Genel Başkan bize sordu. Genel İdare Kurulu üyelerinin kararı masaya oturmaktı. Doğru muydu, bilemiyorum. 'Tekrar geri dönelim' diyenlerdendim. Zaman zaman kendime soruyorum, 'Geri dönmese miydik'. Hızlı karar vermemiz gereken bir süreçti.

Kazanabilirdik, bir hikaye oluşmuştu, hikayenin başlangıcı 2019'du, biz İYİ Parti olarak bu hikayenin özgün yazarlarından bir tanesiyiz. Ama sonradan kalabalıklaştık. Denedik, kazanamadık. Her şerde bir hayır vardır. İYİ Parti bu konuyu kapattı, geçmişte kaldı. Önümüze bakıyoruz. Önümüzde 2024 seçimleri var. Bana göre çok önemli bir seçim. Bu dönem, 28 Mayıs'ta bitti."