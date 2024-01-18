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İstanbul'da bitişik haldeki iki bina böyle çöktü! Valilikten flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İSTANBUL Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

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Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü. Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Ölü veya yaralı var mı? Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, "Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan biri dört, diğeri ise üç katlı iki binada çökme meydana gelmiştir. Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." açıklamasında bulundu.

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