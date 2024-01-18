Yıllardır herkesten gizlemiş! Gülben Ergen gözyaşları içinde itiraf etti: Bizim bir cinayetimiz var
Gülben Ergen hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı, çocukluğu hakkında bilinmeyenleriyle herkesi şaşırttı. 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyen Ergen'den 'Bizim bir cinayetimiz var' itirafı geldi.
Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı, açıklamaları ve fenomenleşmiş sözleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.
'Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz' sözüyle hafızalara kazınan Ergen programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.
Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
'Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil' diyen Ergen'den yıllar sonra bir itiraf geldi.