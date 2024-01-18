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Elektrik teline takılan güvercin kurtarılarak doğaya salındı

Elektrik teline takılan güvercin kurtarılarak doğaya salındı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde elektrik tellerine takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan güvercin, beslenerek doğaya bırakıldı.

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Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde güvercinin ayakları, elektrik tellerine takıldı. Elektrik tellerine takılan güvercin mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşlar, durumu Ağlı Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla tellere ulaşarak, güvercini kurtardı. Ayağına dolanan ip kesilerek kurtarılan güvercin, beslenerek tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ağlı Belediyesi olarak tüm canlılar için çalıştıklarını söyleyen Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Arkadaşlarımız, kurtardıkları güvercinin sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra doğaya saldılar. Belediyemiz tüm canlılar için çalışıyor” dedi.

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