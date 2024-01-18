Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı

Aydın’da havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ilaç olarak bilinen zerdeçal, hibiskus, tarçın gibi bitkilerden yapılan kış çaylarına rağbet etti.

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Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korunmak adına tüketilen kış çaylarına rağbet artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için aktarların yolunu tutarken, özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların doğal bitkilere yönelmesinin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 100 şubesi bulunan ve merkezi Aydın’da bulunan Tuğba Kuruyemiş’in hazırladığı özel kış çayı karışımı da vatandaşlar tarafından rağbet görmeye devam ediyor. Çeşitli baharatlardan üretilen kış çayının çocuklar ve ilaç kullanamayan hamile kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “İlaçların mutlaka bir yan etkisi olduğu için bir çok kişi doğal yollarla kendini korumaya özen gösteriyor. Tuğba Kuruyemiş olarak asırlık geleneklerle kış çayı hazırlıyoruz. Her yaştan herkesin tüketimine uygun olan bu bitkisel doğal çaylarımız yoğun ilgi görüyor. Çeşitli baharatlardan üretilen kış çayını çocuklar ve ilaç kullanamayan hamile kadınlar da tüketebiliyor. İlaçların mutlaka bir yan etkisi olduğu için bir çok kişi doğal yollarla kendini korumaya özen gösteriyor. Her yıl sonbahardan kış mevsimine giriş döneminde ürünü hazırlayıp ülke genelindeki mağazalarımızda kış köşesi hazırlıyoruz. Ürün yoğun ilgi görüyor” dedi.

Zencefil, zerdeçal, tarçın, meyan kökü, havlıcan, karanfil, kuşburnu ve bamya çiçeği karışımdan özel bir formül ile yapılan ‘kış çayı’ özellikle boğaz iltihabı ve soğuk algınlığına karşı tüketiliyor.

“Asırlık geleneklerle hazırlanıyor”

Kış çayının aslında yeni bir buluş olmadığını aslında asırlık bir geleneği yeniden halkla buluşturduklarını belirten Tonkul; ”Biz aslında kültürümüzde önemli bir yeri olup unutulmaya yüz tutan geleneği sürdürüyoruz. Bir zamanlar insanların çoğu köylerde yaşadığı için bu tür doğal bitkilerden elde edilen çaylar çok daha fazla tüketilirdi. Ancak şehir yaşantısının yoğunlaşması ile bazı gelenekler kayboldu. Bu nedenle eskiden ninelerimizin yaptığı bu çayı şimdi biz yapıp halkın tüketimine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kış çayının, astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı ve balgam sökücü gibi birçok solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği gibi vücudu virüslere karşı koruduğu belirtildi.