Yeni Honda CB125F, yakıtta ve performansta iddialı

Honda Motosiklet, Türkiye'deki ürün gamını yakıt ekonomisi sağlayan düşük sürtünmeli eSP motoru ile dikkati çeken yeni Honda CB125F modeli ile büyütmeye devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Motosiklet, yeni CB125F modelini 20 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkaracak.

Yeni Honda CB125F, 11 litrelik deposu ve 100 km’de 1,4 litrelik yakıt tüketimi ile 700 kilometre üzerinde menzil sağlıyor. Yeni Honda CB125F ayrıca yol aydınlatması için LED far, orta sehpa ve ECO göstergeli dijital gösterge paneli gibi donanım özellikleri ile konforlu kullanım sunuyor.

Özellikle ilk motosiklet deneyimi yaşayacaklar için ideal bir motosiklet olan Honda CB125F, şehir içinde motosiklet kullanmayı tercih edenler için de hem satın alma hem de yakıt tüketim maliyetleri açısından ekonomik seçeneklerden biri olacak.

Yeni Honda CB125F, yüksek verimli motoru ve 10.9 Nm torku ile zorlu yokuşlarda dinamizm sunarken, düşük sürtünmeli eSP (gelişmiş Akıllı Güç) teknolojisi ile 100 kilometrede 1,4 litrelik yakıt tüketimi ve tek depo ile 700 kilometre üzerindeki menzili ile ekonomik sürüş imkanı da sağlayacak.

116 kilogram boş ağırlığı ile şehir içi kullanımlarda ekstra konfor sağlayarak daha akıcı bir sürüş deneyimi ve manevra kabiliyeti sunan yeni Honda CBF125, yol aydınlatması için LED far, orta sehpa ve ECO göstergeli dijital gösterge paneli gibi donanım özelliklerine sahip olacak.

Yeni Honda CB125F, 99 bin 500 lira liste fiyatıyla 20 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkacak. Modelin metalik imparatorluk kırmızısı, metalik mat marvel mavi ve siyah renkleri olacak.

Honda’nın yeni modeli CB125F’de kullanılan köşeli ön grenaj ve karartılmış ön cam siperlik hem rüzgar koruması sağlıyor hem de daha keskin bir görünüm sunuyor. Ön grenaj aynı zamanda LED far ve dijital gösterge paneline de ev sahipliği yapıyor.

ECO göstergeli yeni dijital panel, vites konumu göstergesi dışında anlık ve ortalama yakıt tüketimi ile menzil gibi önemli bilgileri gösteriyor.

Amortisör yayları ve buji HT kapağında parlak kırmızı detaylar bulunuyor. Yeni kaplamalardaki 3D Honda Wings ve tüm makinenin tasarım dilini tamamlayan ayna/gösterge şekli genel tasarımı tamamlarken ayrıntıya gösterilen özeni yansıtıyor.

CB125F'in 124 cc hacimle gelen 2 supaplı SOHC tipi çalışma prensibine dayalı tek silindir motoru en başından itibaren yoğun şehir içi kullanımında optimum performans ve üstün yakıt ekonomisini verme üzerine tasarlanıyor.

EURO5 emisyon standartlarındaki bu motor 7.500 d/d’de 8 kW maksimum güç ve 6.000 d/d’de 10,9 Nm maksimum tork sağlıyor.

2021 güncellemesinde ağırlığı 7 kilogram azalan eSP motor, 2024 yılında yapılan revizyonlarla 11 kilogram hafifleyen CB125F ile birlikte çok daha verimli hale geliyor.

CB125F boru tipi yüksek dayanıklı çelik iskelet üzerine yükseliyor. Motoru rijit bir merkezi omurgaya sabitleyen bu geometri, sürüş konforu ile düz gidiş stabilitesi arasında en iyi dengeyi sağlıyor. Hafif gidon etkisi de tüm eğim açılarında ve ani tepki ihtiyaçlarında sportif bir geri dönüş sunabiliyor.

CB125F’in 18 inç beş kollu alüminyum alaşım jant seti ise önde 80/100, arkada 100/80 ebat lastiklerle birlikte gelerek zorlu sokaklarında dengeyi ve sürüş kalitesini artırıyor. Fren sisteminde tek piston kaliperli 240 milimetre bir ön disk ile 130 milimetre arka kampana gerekli fren güvenliğini sağlıyor. Bu arada kombine fren sistemi, arka fren etkinleştirildiğinde ön frene de bir miktar fren kuvveti uyguluyor.