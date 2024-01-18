Göle dönen Amik Ovası’nda evler ve ahırlar su içerisinde kaldı

Hatay’da son günlerde etkili olan yağışla birlikte göle dönen Amik Ovası havzasında bulunan 20’ye yakın ev ve ahır suların içerisinde kaldı.

Abone ol

Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışlı havayla birlikte Asi Nehri’ni besleyen dere ve ırmaklarda da taşmalar meydana geldi. Aşırı yağışla birlikte Antakya ilçesi havalimanı mevkiinde bulunan Aşağıoba Mahallesi’nde 20’ye yakın ev ve ahırda su içerisinde kaldı. Göle dönen Amik Ovası’nda tarım arazileri zarar gördü. Buğday tarlalarında ördeklerin gezdiği görüldü. Öte yandan, ekipler de bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar.

Mahalle’de 20 ye yakın hanenin su içerisinde kaldığını belirten Mustafa Kaplan, “Her yıl olduğu gibi evlerimiz bu yılda suyun altında. Devletimizin bir an önce bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Şuan da köyümüzde 15 - 20 haneye yakın evlerimiz su altında. 20’ye yakın ahır su altında” dedi.



Son günlerde etkili olan yağışla 3 kilometre mesafedeki derenin taşarak evlerini su içerisinde bıraktığını belirten Hasan Karakaya, “Evlerimiz su altında. Yağış 4-5 gündür etkili. Şuan yağış durdu. Dere 3 kilometre aşağıdaydı, buraya kadar geldi. Şuan her yer su altında” ifadelerini verdi.