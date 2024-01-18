BIST 8.075
DOLAR 30,15
EURO 32,92
ALTIN 1.951,57
HABER /  POLİTİKA

MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yerel seçimlerde yarışacak 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte o liste...

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayı listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Balıkesir'in Susurluk, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinin de bulunduğu 55 ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek
AB nakit ödemeleri sınırlıyor! 10 bin avronun üstü yasak!
AB nakit ödemeleri sınırlıyor! 10 bin avronun üstü yasak!
Yeni Honda CB125F, yakıtta ve performansta iddialı
Yeni Honda CB125F, yakıtta ve performansta iddialı
Sivas'ta 13 köy yolu ulaşıma kapandı!
Sivas'ta 13 köy yolu ulaşıma kapandı!
Hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
Hacze giden polis memuru bacağından vuruldu
AB'de yeni otomobil satışları aralıkta düştü
AB'de yeni otomobil satışları aralıkta düştü