İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!

İsrail ordusunun dün gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda siviller hedef alınırken çoğu çocuk ve kadın 24 bin 448 Filistinli hayatını kaybetti. Bombardımana devam eden ve geri adım atmayan İsrail ordusu dün gece Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentini vurdu. Kentte gece boyunca süren saldırılar nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria’da 55 Filistinli tutuklandı

İsrail ordusunun Batı Şeria’da bulunan Beytüllahim kentine bağlı Tuqu kasabasında düzenlediği baskında aynı aileden 46 kişi, El Halil kentinin kuzeyindeki baskında ise 9 kişi tutuklandı.