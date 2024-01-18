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Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan yargılandıkları davalarda haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşmesine karşın teslim olmayan hükümlüleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, 9 yıl 4 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan ve aralarında gazeteci A.A, avukat A.B ile eski dershane müdürü S.H'nin de bulunduğu 10 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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