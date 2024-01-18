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YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı için başvurular başladı

YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı için başvurular başladı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları'nda 17 Şubat'ta düzenlenecek Bursluluk ve Kabul Sınavı'na başvurular 15 Şubat'ta sona erecek.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan sınav, üç okulda yüz yüze ve tek gün şeklinde gerçekleştirilecek.

İrfan Okulları ve Yenidoğu Okulları'ndaki sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci, Palet Okulları'ndaki sınava ise 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler katılabilecek.

"Https://yetevbursluluk.k12net.com" adresi üzerinden 15 Şubat'a kadar başvuruları alınacak sınav, 17 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Sınava, YETEV bünyesindeki okullarda burslu okumayan ve bursunu yükseltmek isteyenlerin yanı sıra farklı okullardaki öğrenciler katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YETEV Genel Müdürü Hayati Oktay, son 5 yılda vakıflarına bağlı okullarda toplam 2 bin 795 öğrencinin başarı bursuyla eğitim gördüğünü belirtti.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sınav, Program ve Yayın Geliştirme (PROGEL) ekibimiz tarafından titiz şekilde hazırlanan içeriğiyle ve ölçme değerlendirme ekibinin sonuç analizleriyle öğrencilerin ders kazanımları ve eksikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Bursluluk ve Kabul Sınavı soruları PROGEL Müdürlüğümüze bağlı koordinatörler yönetiminde, YETEV Okulları öğretmenleri tarafından özenle hazırlanıyor. Soruların kapsamını ise Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları belirliyor. Tüm sınav süreçleri Ölçme Değerlendirme Müdürlüğünce yönetiliyor."

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