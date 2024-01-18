BIST 8.075
DOLAR 30,15
EURO 32,92
ALTIN 1.951,57
HABER /  GÜNCEL

Van'da PKK tarafından kaçırılan kızın annesinin çığlığı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da PKK tarafından kaçırılan kızın annesinin çığlığı

Van’da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu vurgulayarak, "Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar" dedi.

Abone ol

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi (DEM Parti) sorumlu tutan aileler, 75 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 35’i bulan aileler, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, her hafta bir umutla DEM Parti’nin (HDP) kapısına geldiklerini ifade ederek, “Ben hem Van’da hem Diyarbakır’da hem Ankara’da ve her yerde mücadele veren bir anneyim. Ben HDP’nin ensesinden inmeyeceğim. Kendini kurtarmak için her gün bir isim değiştiriyor. Burada DEM Parti Van İl Örgütü yazmışlar. Kendileri de terör örgütü olduklarını, suçlu olduklarını biliyorlar. Ama biz anneler umutluyuz ve gittikçe umudumuz artıyor. Geçen haftada iki evladımız geldi. Şimdiye kadar 49 evladımızı kazandık. Her gün umudumuz artıyor. Biz umudumuzu yitirmiyoruz. Allah’ın izni ve devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.

“Çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar”

Tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu vurgulayan Sancar, “Bu anneler, bu babalar 5 yıldır feryat figan ederken HDP milletvekilleri nerede? Neden bir açıklama yapmıyorlar? Bizimkisi bir evlat mücadelesidir. Biz siyaset için, koltuk için burada değiliz. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan istiyoruz. Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarını okutuyorlar. O silah onların çocuklarının eline layıktır. Bizim çocuklarımızın elinden kalemi alıp silah veriyorlar. Bizim çocuklarımızın, bizim hayatımızı karartılar. Çocuklarımızı dağda, bizi de kendi kapılarında mahkum ediyorlar. Artık yeter diyoruz. Bütün zulmü Kürtlere yapıyorlar. Her gün şehit veriyoruz. Her gün şehitlerimiz geliyor. Artık içimiz kan akıyor. Rabbim bizim hakkımızı bunlara bırakmasın” ifadelerini kullandı.

“Aileler HDP’den, PKK’dan evlatlarını istesinler”

Konuşmasında kızı Şeyma’ya da seslenen anne Nazlı Sancar, “Şeyma kızım yıllardır senin peşindeyim. Sesimi duyuyorsan, bu zalimlere inanma, gel devlet güçlerine teslim ol. Geçen hafta da iki çocuk gelip teslim oldu ve kelepçe vurulmadan ailelerine kavuştular. Tüm çocuklara da sesleniyorum. Gelip devlete teslim olsunlar. Ailelerden de isteğimiz HDP’den, PKK’dan korkmasınlar ve hakları olan evlatlarını istesinler” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek
AB nakit ödemeleri sınırlıyor! 10 bin avronun üstü yasak!
AB nakit ödemeleri sınırlıyor! 10 bin avronun üstü yasak!
Yeni Honda CB125F, yakıtta ve performansta iddialı
Yeni Honda CB125F, yakıtta ve performansta iddialı
Sivas'ta 13 köy yolu ulaşıma kapandı!
Sivas'ta 13 köy yolu ulaşıma kapandı!