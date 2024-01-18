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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda geriledi!

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda geriledi!

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 azaldı.

AB'de de inşaat üretimi, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,8 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Almanya'da ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 12,8, Finlandiya'da yüzde 6,9 ve Çekya'da yüzde 6,5 azaldı.

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