Kulislere sızdı! AK Parti'de Turgut Altınok'tan sonra Ankara ilçe belediye başkan adayları da belli oldu
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğu kesinleşti. Altınok'tan sonra Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları da kulislere sızdı. İşte AK Parti'nin Ankara'daki lçe belediye başkan adayları!Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u 31 Mart seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklamasına saatler kaldı. Ankara Büyükşehir'den sonra Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları da kulislere sızdı. Ankara Büyükşehir'i isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'tan tekrar aday gösteriliyor..
İşte kulislere sızan AK Parti'nin Ankara merkez ilçe belediye başkan adayları...
Altındağ: Asım Balcı
Çankaya: Duhan Kalkan
Keçiören: Zafer Çoktan
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Mamak: Murat Köse
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan