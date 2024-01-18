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Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı

Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı

Emekliye ek zam düzenlemesinin de dahil edileceği işsizlik sigortası kanun teklifinin görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

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Emekliye 5 puanlık ek zammın yer aldığı kanun teklifi görüşülmeye başlandı. NTV'de yer alan habere göre Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olunca kamuoyunda işçi emeklileri için artış beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama zammın 5 puan artırıldığını açıklamıştı.

Zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.

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