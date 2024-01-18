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Kayıp yaşlı adam 24 saat sonra sağ bulundu

Kayıp yaşlı adam 24 saat sonra sağ bulundu

Karabük'te kayıp olarak aranan 81 yaşındaki yaşlı adam 24 saat sonra sağ olarak bulundu.

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Kendisinden haber alınamayan ve arama başlatılan Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyü Eteköy Mahallesi'nde ikamet eden alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81), Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yaşlı adam sedyeye konularak ormanlık alandan çıkarılırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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