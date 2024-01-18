Kızıldeniz'deki Husiler'den ABD ticari gemisine füze saldırısı

Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de ABD ticari gemilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husilerin ABD Genco Picardy dökme yük gemisini "doğrudan vurduğunu" söyledi. Genco, mürettebatta herhangi bir yaralanma yaşanmadığını, geminin iskelesinde sınırlı hasar oluştuğunu ve bölgenin dışına çıktığını belirtti.

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Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de ABD Genco Picardy dökme yük gemisini "doğrudan vurduğunu" açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre nakliye operatörü Genco saldırıyı doğrularken, gemisinin fosfat kayası yüküyle Aden Körfezi'nden geçerken bir merminin çarptığını söyledi.

Genco, mürettebatta herhangi bir yaralanma yaşanmadığını, geminin iskelesinde sınırlı hasar oluştuğunu ve bölgenin dışına çıktığını bildirdi.

ABD ordusu ise kuvvetlerinin "bölgedeki ticari gemilere ve ABD Donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturan" 14 Husi füzesine saldırı düzenlediğini söyledi.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı Saba, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının Yemen'de birçok bölgeyi hedef aldığını belirtirken, Grubun askeri sözcüsü Yahya Sarea yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetleri, meşru Yemen savunma hakkı kapsamında Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit kaynaklarını hedef almaktan ve ezilen Filistin halkını desteklemeye devam etmekten çekinmeyecektir" dedi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Husi güçleri, ABD'nin sahip olduğu ve işlettiği kuru yük gemisi Gibraltar Eagle'ı gemisavar balistik füzeyle vurmuştu. Herhangi bir yaralanma ya da ciddi hasar bildirilmemişti.

Öte yandan ABD Husileri terörist gruplar listesine ekledi. ABD'li yetkililer, Husileri "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak adlandırmanın, hareketin gemilere saldırmak veya kaçırmak için kullandığı fonları ve silahları kesmeyi amaçladığını söyledi.

İran müttefiki Husi milislerinin kasım ayından bu yana bölgedeki gemilere yönelik saldırıları, Asya ile Avrupa arasındaki ticareti yavaşlattı ve büyük güçleri İsrail ile Gazze'deki Filistinli Hamas militanları arasındaki savaşın tırmanması konusunda alarma geçirdi.

Husiler, Filistinlilerle dayanışma içinde hareket ettiklerini söylüyor ve grubun mevzilerine yönelik Amerikan ve İngiliz saldırılarına yanıt olarak saldırıları ABD gemilerini de kapsayacak şekilde genişletme tehdidinde bulunuyor.