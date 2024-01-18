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Narkogüç-44 operasyonlarında 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 163 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de Narkogüç-44 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

Öte yandan Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

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