Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti
Sandık Kokusu dizisinde Irmak rolüne hayat veren Meriç Aral sosyal medyada merak konusu olmuştu. Şimdi de Aral'ın hayat verdiği Irmak karakterinin bir sahnesi konuşuluyor. Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk edince olanlar oldu.
Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz'in kızı olarak Irmak rolünde Meriç Aral da dahil oldu.
Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral sosyal medyayı salladı.
Kızılcık Şerbeti, Ömer derken şimdi de Sandık Kokusu son bölümde kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an sosyal medyayı salladı.
Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an dikkat çekerken dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı da merak konusu oldu.