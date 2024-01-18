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Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

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Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

Sandık Kokusu dizisinde Irmak rolüne hayat veren Meriç Aral sosyal medyada merak konusu olmuştu. Şimdi de Aral'ın hayat verdiği Irmak karakterinin bir sahnesi konuşuluyor. Sandık Kokusu dizisinde Irmak üvey babasıyla aşk yaşayıp annesini terk edince olanlar oldu.

Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz'in kızı olarak Irmak rolünde Meriç Aral da dahil oldu.

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Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

Filiz'in (Demet Akbağ) kızı ve Karsu'nun (Özge Özpirinçci) ablası olan, yıllardır görüşmedikleri aile üyesi Irmak karakteri ile Sandık Kokusu'na katılan Meriç Aral sosyal medyayı salladı.

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Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

Kızılcık Şerbeti, Ömer derken şimdi de Sandık Kokusu son bölümde kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an sosyal medyayı salladı.

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Sandık Kokusu dizisinde rezillik! Üvey babayla ilişki sahnesi pes dedirtti

Kızı Irmak'ı eski eşiyle gören Filiz'in yıkıldığı an dikkat çekerken dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı da merak konusu oldu.

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