BIST 8.075
DOLAR 30,15
EURO 32,92
ALTIN 1.951,57
HABER /  GÜNCEL

Minibüsle çarpışan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Minibüsle çarpışan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Bolu'da minibüsle çarpışan otomobilin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Kuruçay Mahallesi’nde Kümbet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümbet Sokak üzerinde seyreden Sefa M. yönetimindeki 44 DU 284 plakalı minibüs ile akaryakıt istasyonundan çıkan Ali K. idaresindeki 14 ABE 889 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak beton duvara çarptı ve yan yattı. Kazada sürücü Ali K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 750 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 750 milyar lira oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kredi kartı ile alışveriş yapanlar dikkat! KDV ile ilgili yeni karar! Kart, şifre ve kodlar da artık...
Kredi kartı ile alışveriş yapanlar dikkat! KDV ile ilgili yeni karar! Kart, şifre ve kodlar da artık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıklıyor
Kızıldeniz'deki Husiler'den ABD ticari gemisine füze saldırısı
Kızıldeniz'deki Husiler'den ABD ticari gemisine füze saldırısı
Narkogüç-44 operasyonlarında 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Narkogüç-44 operasyonlarında 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Bingöl ve Şırnak'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Bingöl ve Şırnak'ta 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Şakalaşıyorlarmış! Korkunç olay sonrası hastane çevresinde yakalandı
Şakalaşıyorlarmış! Korkunç olay sonrası hastane çevresinde yakalandı
Beşiktaş, Rosier'in Nice'e kiralandığını açıkladı
Beşiktaş, Rosier'in Nice'e kiralandığını açıkladı
Bebeğin boğazına kaçan çengelli iğne başarılı bir operasyonla çıkartıldı
Bebeğin boğazına kaçan çengelli iğne başarılı bir operasyonla çıkartıldı
Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı
Emekliye ek zam Meclis'te görüşülmeye başlandı
Yeni bir kara harekatı olacak mı? Bakanlık kaynakları konuştu
Yeni bir kara harekatı olacak mı? Bakanlık kaynakları konuştu