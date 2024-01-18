AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kimdir?

Halis Bilden 12 Ekim 1968'de Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde doğdu. Kazıktepe Köyü İlkokulu (1979) ve Diyarbakır İmam Hatip Lisesini bitirdikten (1988) sonra Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesinde tamamladı.1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesinde Mühendis, 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik görevini ifa etti.

2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanı, 2004-2005 yılları arasında Adana Seyhan Belediyesinde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı. 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13.05.2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.