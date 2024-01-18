Emekliye ek zamda gelişme! Meclis'te görüşmeler başladı! En düşük emekli maaşı...

EMEKLİ maaşına yüzde 5'lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesinin de dahil edileceği işsizlik sigortası teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı...

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Emekliye yüzde 5'lik ek zam düzenlemesinin de dahil edileceği işsizlik sigortası kanun teklifinin görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanan teklife göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak.

Emekliler yılda 2 zam alıyor

SGK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aydaki enflasyon kadar yılda iki kez zam alıyor. Enflasyon geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olunca kamuoyunda işçi emeklileri için artış beklentisi oluştu.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama zammın 5 puan artırıldığını açıklamıştı. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Zam oranının maaşlara yansıması için ilgili düzenlemenin Meclis'te yasalaşması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak.