İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'TRT'tepkisi! 'Kul hakkı yiyorlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu TRT ve Anadolu Ajansı yayınlarında kendisine yer verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu "Kul hakkı yiyorlar" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı açılışına katıldı. İmamoğlu, İBB çalışanlarının maaşlarını az bulan Murat Kurum'a cevap verdi.

İmamoğlu “Biz çok başarılı bir endüstriyel ilişkiler sürecini yaşatıyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bütün sendikalarla; bunun içinde TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK var. Bu kadar çeşitlilikle süreç yöneten ve gerçekten iş gücü barışını, çalışan barışını en üst seviyede tutan, geçmişten gelen bütün arızaları çözen, örneğin İETT'de olduğu gibi kadroya alınmayanları kadroya alan, birçok konuda yenilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda güçlü bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşattık” dedi ardından "Bugün 7.500 TL’yi emekliye reva gören bir anlayış, bizim çalışanlarımızla aramızı bozmaya kalkmasın. Onların tek anlayacağı iş poşettir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Devletin kurumlarının tek örneğini vereyim şimdi. Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin 20 milyonluk şehrin belediye başkanı.

TRT'de İmamoğlu’nun bir haberi yayınladı mı?

TRT’de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya Ekrem İmamoğlu’nun bir haberi yayınladı mı? İsmi bir yerde geçmiş mi? Ama benim aleyhime yayın yapıp benim aleyhime soru sorup İstanbul’un bir kısım ilçe belediyelerini en az 50 tane yayınını bulursunuz. Kul hakkı yemek böyle bir şey.

TRT’nin, Anadolu Ajansı’nın parası, oradaki maaşlar bu ülkedeki 86 milyonun cebinden çıkan parayla ödeniyor. Kul hakkı yiyorlar. Bizim insanımız kul hakkı yiyenlere beddua ederler, ben etmiyorum hepsini Allah’a havale ediyorum.

"Daha önce ulaştırtma bakanlığı İBB'ye devretmek üzere yaptığı bir metro hattının parasını 15- 20 yılda tahsil ediliyordu. Oradaki bilet parası üzerinden tahsilatını yapıyordu. Biz göreve gelince metro hatlarını bize teslim edilmek üzere bir genelge çıkartıyorlar. Diyorlar ki İstanbul'a gönderilen paranın 100 TL’sini 5 lirasını kesme hakkını üstümüze aldık diyorlar.

"İki yıllık Beylikdüzü bütçesini iki ayda cebimizden aldılar"

İstanbul’un cebine para koyarken birini buradan koyuyor ötekini diğer cebinden alıyor. Sadece 10 ayda iki metro hattının 5 milyar lirasını bizden tahsil ettiler. İki yıllık Beylikdüzü bütçesini iki ayda cebimizden aldılar.

"Beni açılışa davet etmekten korkuyorlar"

İstanbul’a iki metro hattı yapıyorsunuz bu arada onun araçlarını da biz alıyoruz. Onun da açılışını yapıyorsunuz, 10 aylık parasını da alıyorsunuz. Bari parasını aldığınız yöneticisini açılışa davet edin. Beni açılışa davet etmekten korkuyorlar.

"Öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki..."

Bu yerel seçim bitecek bu yerel seçimde öyle bir demokrasi şamarı yiyeceksiniz ki o evrakı imzalayacaksınız."

Murat Kurum ne demişti?