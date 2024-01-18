Takipçileri sordu Esra Ezmeci tek tek cevapladı! "Kocam ilişki sırasında..."
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medyada kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları ağızları açık bırakıyor. Son olarak ünlü isim yine verdiği tavsiyeyle dikkat çekti.
"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine gelen soruları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci yine gelen mesajlara yanıt verdi.
Bir takipçinin eşiyle en özel anına dair attığı mesaj ise olay oldu.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Esra Ezmeci son olark "Çok acayip sorular var" demişti. Ünlü isim kendisine gelen sorulardan bazılarını paylaştı ve özellikle 2 soru görenlerin ağzını açık bıraktı.
Bunlardan biri aldatma sorusuydu. Bir takipçi Esra Ezmeci'ye "Evliyim ve eşimi en yakın arkadaşla aldattım 5 yıldır beraberiz ne yapmalıyım eşim benimle ilgilenmiyor" diye sordu.