Takipçileri sordu Esra Ezmeci tek tek cevapladı! "Kocam ilişki sırasında..."

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Esra Ezmeci son olark "Çok acayip sorular var" demişti. Ünlü isim kendisine gelen sorulardan bazılarını paylaştı ve özellikle 2 soru görenlerin ağzını açık bıraktı.