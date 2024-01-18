HSK, yeni başsavcıları atadı! Ankara'ya Karaköse, İstanbul'a Koç geldi

Jandarma alkolmetreyi üfletmek için yarım saat dil döktü, üfleyince cezayı yedi

Murat Kurum, 'İstanbul'un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız'

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 750 milyar lira oldu

Kredi kartı ile alışveriş yapanlar dikkat! KDV ile ilgili yeni karar! Kart, şifre ve kodlar da artık...