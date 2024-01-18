İşte AK Parti'nin Ankara, İzmir, Antalya ve Adana dahil 48 belediye başkanı adayı! Kim kimdir tam liste...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 17'si büyükşehir toplam 48 belediye başkan adayını açıkladı. Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı Hamza DAğ, Adana adayı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. İşte AK Parti'nin tüm adayları... Kim kimdir? Tam liste...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını açıkladı. Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı Hamza Dağ oldu. İşte Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Belediye Başkan adayları...
AK Parti’nin Ankara Adayı Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı.
Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" ünvanına layık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.
Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocaklarında başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.
12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.
4 dönem Keçiören’e başkan seçildi
1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.
2014 yerel seçimleri için Turgut Altınok Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Yüzde 30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi.
2019 yerel seçimlerinde AK Parti’ye dönen Altınok yüzde 63,65 oy alarak 4. Kez Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
"Efsane Başkan" olarak tanındı
7’den 70’e her kesime kucak açmasıyla bilinen Turgut Altınok Keçiörenlilerin gönlünde arı bir yere sahip. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Efsane Başkan" olarak tanındı.
Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı.
Başkanlık dönemlerinde okul çevreleri ve sokakların güvenliğiyle doğrudan ilgilenildi. Keçiören, gece gündüz sokakların güvenliği ile bilinir oldu.
AK Parti’nin İzmir Adayı Hamza Dağ kimdir?
Hamza Dağ, siyasete AK Parti'de başladı. Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Parlamentoda 4 dönem İzmir'i temsil eden Hamza Dağ, yerel seçimlerde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci İlçesi'nde doğdu.
Simav İmam Hatip Lisesi'ni 1996'da bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 2000 yılında mezun oldu.
Gençlik kollarında siyasete atıldı
AK Parti'den siyasete giren Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda farklı görevlerde bulundu.
2008'de yapılan 3'üncü Olağan Kongre'de de İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.
2011 seçimlerinde parlamentoya girdi. 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İzmir'i temsil etti.
Parlamentoda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı
Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
2014'ten itibaren 3 yıl Seçim İşleri Birimi'nde başkan yardımcılığı yaptı. 2017'den 2021'e kadar da AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Hamza Dağ, 2021'den bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babası.
AK Parti’nin Adana Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?
Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.