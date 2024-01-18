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AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir?

AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Hatay adayı Mehmet Öntürk kimdir?

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AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk kimdir?

Mehmet Öntürk, Hatay Kırıkhan doğumlu bir iş insanı ve siyasetçidir. 18 Mart 1970 tarihinde doğan Öntürk, ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde başlamış ve bu bölümden mezun oldu.

İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, şu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlendi:

Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 

Mehmet Öntürk, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir ve evli bir aile babasıdır. 

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