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Ak Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Ak Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı.

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Ak Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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