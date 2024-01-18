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AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?

AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Karaman adayı Mevlüt Akgün oldu. Mevlüt Akgün kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Karaman Belediye Başkanı adayı Mevlüt Akgün oldu. Mevlüt Akgün kimdir?

10 Ekim 1966 tarihinde Karaman'ın merkez köylerinden Çatak'ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mustafa ve annesinin adı Ayşe olan Akgün, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Daha sonra serbest avukatlık yapan Akgün, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 22. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini yapmıştır. Akgün, evli ve 3 çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Mezuniyetten sonra serbest avukatlık yapmıştır. Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerini icra etmiştir. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AK Parti’ den Karaman milletvekili olarak görevine başlamıştır.

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