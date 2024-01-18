Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

Sabancı Vakfının "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu yıl sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın ödülleri verildi.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Su krizi" temasıyla Sabancı Center'da düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yarışma kapsamında 12 eser finale kalırken birincilik ödülü "Düşlerdeki Hayat" filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu'nun oldu. Yeşiloğlu'na ödülünü Güler Sabancı takdim etti.

Yarışmanın ikincisi "Sona Doğru" filminin yönetmeni Cihan Yıldırım'a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verirken, üçüncü olan "Antroposen" filminin yönetmeni Mehmet Gürü Avcu'ya ödülü yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu.

Yarışmanın Mansiyon Ödülü "Vahşi" filmiyle Sinan Kaldan'a, Sosyal Etki Ödülü de ikincilik ödülünün de sahibi "Sona Doğru" filmiyle Cihan Yıldırım'a takdim edildi.

Ödül almaya hak kazananlar, yarışma jürisi, film eleştirmeni Alin Taşçıyan, tiyatronun ve önemli yapımların başarılı oyuncuları Salih Bademci ve Tilbe Saran, dünya sinemasından yapımcı ve yönetmen Jamillah Van Der Lust Hulst ile yaratıcı yapımcı, senaryo danışmanı Suzanne Pradel'in değerlendirmeleriyle belirlendi.

Yarışmanın Sosyal Etki Jürisi'nde ise gazeteci Nilay Örnek, mimar Özgül Öztürk ve sosyal girişimci Yasemin Kırkağaçoğlu yer aldı.

"8 yıl boyunca çok önemli güncel problemlere eğildik, toplumda farkındalık yaratmak istedik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Tam 8 yıl önce 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla hayata geçirdiğimiz Kısa Film Yarışması ile toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkati çekmeyi ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı vermeyi hedefledik. Bu kapsamda 8 yıl boyunca çok önemli güncel problemlere eğildik, toplumda farkındalık yaratmak istedik. Bu yılki temamızı da şu anda ve gelecekte insanlığın en önemli problemleri arasında görülen 'Su Krizi' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Sabancı, su kıtlığını 5 dakikaya sığdıran ve izleyicide şok etkisi yaratan kısa filmler aracılığıyla bir kere daha dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki sinemacılar da bu meselenin önemini benimsemiş ve çarpıcı işlere imzalarını atmışlar. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında gelen başvurular ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz sinema alanındaki potansiyel, bizleri her geçen yıl daha da memnun ediyor. Genç sinemacılar için basamak niteliği taşıyan yarışmamızın, onlara yeni kapılar açmasını diliyor, yarışmamıza başvuran bütün adayları tebrik ediyorum."

Yarışmanın birincisine 60 bin lira, ikincisine 40 bin lira, üçüncüsüne 25 bin lira ödül verildi. Sosyal Etki kategorisi kapsamında da bu yıl ilk kez kazanan 25 bin lirayla ödüllendirildi.

Ödül töreninde Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya, Avrupa Film Akademisi tarafından takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü için hazırlanan film de izleyicilerle paylaşıldı.

Güler Sabancı, 2023 Aralık'ta Avrupa'da sürdürülebilirliğin kapsamını çevresel sürdürülebilirliğin ötesine taşıyarak, ilham veren ve sorumluluk bilincini teşvik eden kurum ve kuruluşlara takdim edilen Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görülmüştü.​​​​​​​