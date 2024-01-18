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AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?

AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Kırıkkale adayı Mehmet Saygılı oldu. Mehmet Saygılı kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. Mehmet Saygılı kimdir?

1969 Yılında Hacı Kaya ve Aysel Saygılı’nın beşinci evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Mehmet Saygılı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere’de Lisan eğitimi aldı. 1991–1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.

2009 yılında Adalet ve Kalkınma partisinde il genel meclis üyesi seçildi. Mehmet Saygılı 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatına sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İli Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı ( Kiktav ) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi Sosyal, Kültürel ve Yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunuyor.

Mehmet Saygılı 30 Mart 2014 Seçimlerinde ve 31 Mart 2019 Seçimlerinde tekrardan Adalet ve Kalkınma Partisinden Kırıkkale Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası.

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