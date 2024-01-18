Mehmet Şimşek AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı oldu! Mehmet Şimşek kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Burdur Belediye Başkanı'nın isim benzerliği dikkat çekti.

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Ak Parti, bugün Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 48 belediye başkan adayını açıklıyor.

Erdoğan'ın partisinin Burdur adayı olarak açıkladığı ismin benzerliği dikkat çekti.Burdur'un belediye başkan adayı olarak Mehmet Şimşek tarafından açıklandı.İsmin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le olan benzerliği dikkat çekti.

Mehmet Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek, Burdur'da doğdu. Şimşek, Burdur bürokrasisi ve spor camiasının çok yakından tanıdığı bir isim. Mehmet Şimşek, Milli Eğitim şube müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler il müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde daire başkanlığı gibi görevleri yürüten, aynı zamanda ilimizde başta hentbol branşı olmak üzere sportif faaliyetlerin içinde yer aldı.

Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) başkanlık görevini üstlenen Mehmet Şimşek, beş yıl önce 2019’daki aday adaylığı deneyiminden sonra ikinci kez AK Parti’den Burdur belediye başkanı adayı oldu.