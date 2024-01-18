Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Tekirdağ adayı Cüneyt Yüksel oldu. Cüneyt Yüksel kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir?

Tekirdağ'ın merkez Sûleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yaptı, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığ'ının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürdü.

2018 tarihinde gerçekleşen il kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cüneyt Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.