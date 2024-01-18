BIST 8.080
DOLAR 30,14
EURO 32,85
ALTIN 1.947,85
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir?

AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Tekirdağ adayı Cüneyt Yüksel oldu. Cüneyt Yüksel kimdir?

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kimdir? 

Tekirdağ'ın merkez Sûleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yaptı, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığ'ının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürdü.

2018 tarihinde gerçekleşen il kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cüneyt Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'nin 48 ilde belediye başkan adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı
AK Parti'nin 48 ilde belediye başkan adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?
AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?
CHP lideri Özel, Davutoğlu’yla görüştü
CHP lideri Özel, Davutoğlu’yla görüştü
AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan kimdir?
AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan kimdir?
İstanbul için yeni uyarı geldi! Saat de verildi
İstanbul için yeni uyarı geldi! Saat de verildi
Mehmet Şimşek AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı oldu! Mehmet Şimşek kimdir?
Mehmet Şimşek AK Parti'nin Burdur Belediye Başkanı oldu! Mehmet Şimşek kimdir?
AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?
AK Parti'nin Kırıkkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kimdir?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri yükseldi! Ne kadar oldu?
AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?
AK Parti'nin Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir?
Diyarbakır Surları'ndan düşen çocuk ağır yaralandı
Diyarbakır Surları'ndan düşen çocuk ağır yaralandı
Fatma Şahin kimdir, aslen nereli? Fatma Şahin'in özgeçmişi
Fatma Şahin kimdir, aslen nereli? Fatma Şahin'in özgeçmişi