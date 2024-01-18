Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Kahramanmaraş adayı Fırat Görgel oldu. Fırat Görgel kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etti. 2004 yılında bu fakülteden mezun olan Görgel, üniversite yıllarında çeşitli öğrenci kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerini üstlendi. Mezuniyetinin ardından, 2005 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Barosu'nda stajına başladı ve aynı yılın Aralık ayında stajını tamamladı.

2006 yılı itibariyle Kahramanmaraş'ta serbest avukatlık yapmaya başlayan Fırat Görgel'in, Egemen Hukuk Bürosu adlı bir hukuk bürosunda üç ortağı bulunmaktadır. 2004 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi arenaya adım atan Görgel, 2006 yılından itibaren AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulundu ve yönetim kurulu üyeliği ile yürütme kurulu üyeliği gibi önemli pozisyonlarda yer aldı. 2010 yılında Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2014 yılına kadar bu görevi sürdüren Görgel, aynı yılın mart ayında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlendi.

Evli olan Fırat Görgel'in 2 kız çocuğu bulunmaktadır.