Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 48 belediye başkan adayını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklıyor.

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AK Parti'nin Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

ATO Congresium'da düzenlenen toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, milletvekilleri ile AK Parti ve MHP İl Başkanları katıldı.

Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre açıklıyor:

Adaylar açıklanıyor

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Erdoğan, adayları açıklamadan önce bir konuşma yaptı. Hedefinde DEM Parti ile yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri yürüten CHP vardı. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim beyannamesi 30 Ocak'ta"

"Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz.

30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

"CHP DEM Parti tarafından rehin alınmıştır"

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında, maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumdadır.

CHP'nin, bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı işbirliği, kirli oyunun en son sahnesidir.

Kandil uzantılarına kırmızı halılar serip, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak, işbirliklerini aleni hale getirdiler.

Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir, DEM tarafından rehin alınmıştır.

"Özgür efendiyi özgürleştireceğiz"

31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

CHP'ye bayrak tepkisi

Parlamentoda çıkmış biri, benim grup başkan vekilim leyla hanıma bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullandı. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza kağıt parçası, paçavra demez. O sizin cibiliyetinizde var. AK Parti bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda can veren varsa vatandır diyen partidir.

"tıpış tıpış oy vermek' zorunda değil"

Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye, 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda değil. Biz, ayrım yapmadan insanımızı 'velinimet görerek' kapısını çalmak zorundayız.

7 ilde MHP adaylarına destek

MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak,