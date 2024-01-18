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Ak Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

Ak Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha büyükşehir belediye başkan adayı gösterileceği haberleri gündem oldu. AK Parti'den aday gösterilecek olan Beyazgül'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

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Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında Avukatlık görevine başlayan BEYAZGÜL, 1985 yılında Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Kayseri İncesu Noteri olarak atanan BEYAZGÜL, Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'inci noterliğinden sonra Şanlıurfa 5'inci noterliğinde görevini ifa etti.

Noterlik mesleği süresince 2011 yılında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Zeynel Abidin BEYAZGÜL, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zeynel Abidin BEYAZGÜL, evli olup 3 çocuk babasıdır.

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